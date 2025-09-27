北海道札幌市ではきのう夜、43歳の男性がクマに襲われ、警察やハンターがけさから現場付近を捜索しましたが、クマの発見には至っていません。男性は公園で犬の散歩をしている際に親子とみられるクマ2頭と遭遇し、右腕にけがをしましたが、近くの家に逃げ込み命に別状はありません。近隣住民「獣の威嚇するような声は聞いていた」北海道は、札幌市西区にヒグマ警報を出し注意を呼びかけています。