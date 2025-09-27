元日向坂46の宮田愛萌（27）が27日、都内で、書き下ろし連作短編集「おいしいはやさしい」（PHP研究所）の発売記念イベントを行った。食をテーマにした作品で、食と人生に悩む女性たちが訪れるカフェを舞台にした。今年4月の誕生日に写真短歌集のお渡し会を行った際は、27歳の目標を聞かれ「スケジュールをきちんと立て、締め切りを守り、大人の余裕を身につけたい」と宣言していた。締め切りを守れているかと聞かれると「ダメです