山陽オートの「第４回アンカー・オフィス杯」が２７日、開幕した。予選７Ｒで白星スタートを決めた丸山智史（３８＝山陽）。６番手発進から攻め込むと４周回に池田康範、高木健太郎の内に切り込み２車を一気にさばき先頭を奪う抜群の動きを見せた。「エンジンは気になるところがあって組み直し、セッティングも大きく変えた。動きは良かったし、いいと思う。それに跳ねがここ２節ひどかったけど、今回はなかった。最近の中で一