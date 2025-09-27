鹿児島市の鹿児島高校できょう27日、体育祭が開かれました。 には1年生から3年生のおよそ1600人が参加しました。赤組と白組に分かれてリレーや綱引きなど熱戦が繰り広げられました。 （3年）「高校最後（の体育祭）なので、寂しい気持ちもありつつ、頑張る」 27日の鹿児島市の最高気温は31.7度と真夏日となり、汗ばむ陽気となりました。学校では去年から種目を減らして終了時間を早めるなど熱中症対策をとっています。