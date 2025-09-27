コメディアンの加藤茶さん（82）の妻で、タレントの加藤綾菜さん（37）が2025年9月26日、自身のインスタグラムを更新。夫婦でドライブに行ったことを報告した。2人は、綾菜さんが23歳だった2011年、加藤茶さんとは45歳という年齢差で結婚した。「秋になると少し寂しくなるみたい」加藤さんは「夏に少し痛んだ髪をバッサリ切りました！」と新しいヘアスタイルを紹介しつつ、「カトちゃんは秋になると少し寂しくなるみたい」といい、