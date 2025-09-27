柏レイソル、サンフレッチェ広島 PHOTO:Getty Images J1リーグも終盤に入り、上位陣は優勝を目指して、下位チームは残留を確定させようと、1試合の勝ち点の重みが響く試合が続いている。 9月23日に柏レイソルのホームで行われたサンフレッチェ広島との試合もその一つで、両者が一歩も譲らない熱い戦いを展開し、スコアレスドローで勝ち点1を分け合う形になった。 今季、リカルド・ロドリゲス体制になっ