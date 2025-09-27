◆大相撲秋場所１４日目（２７日・両国国技館）横綱・豊昇龍（立浪）は、大関昇進を目指す関脇・若隆景（荒汐）をはたき込み、２敗を守った。若隆景は負け越した。横綱・大の里（二所ノ関）は、大関・琴桜（佐渡ケ嶽）がこの日から休場で、不戦勝。１３勝１敗とした。関脇・霧島（音羽山）は、東前頭７枚目・隆の勝（常盤山）に突き出され、負け越した。隆の勝は１１勝目。新小結・安青錦（安治川）は、東前頭４枚目・平戸