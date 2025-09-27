◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ８―９巨人（２７日・横浜スタジアム）巨人のライデル・マルティネス投手が中日・松山に並ぶリーグトップタイの４５セーブ目をマークした。２位・ＤｅＮＡとの直接対決で、負けるか引き分けで３位が確定する一戦。巨人は４点を追う９回表、一挙５得点で大逆転に成功した。出番が来た守護神は９回裏のマウンドに上がり、２死から二塁打を浴びたものの最後は代打・山本を１５４キロで空振り三振