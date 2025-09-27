◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ８―９巨人（２７日・横浜）負けか引き分けで３位が確定する試合で、巨人が敗戦濃厚の９回に試合をひっくり返し、ＤｅＮＡに逆転勝利した。５６日ぶりの復帰となった先発・グリフィン投手は今季最短の２回４安打４失点で降板。打線はキャベッジ外野手の１７号ソロ本塁打で反撃したが、２番手・西舘勇陽投手も追加点を許し４回までに６失点。７回に３得点したものの８回に再び２点を加えられたが