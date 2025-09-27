９月２７日の阪神１２Ｒ・３歳以上２勝クラス（ダート１２００メートル＝１６頭立て）は高杉吏麒騎手が騎乗したタカネノハナコサン（牝５歳、栗東・緒方努厩舎、父カレンブラックヒル）が５馬身差の圧勝。ＪＲＡ１００勝を決めた。表彰式では師匠の藤岡健一調教師の息子で、公私とも面倒を見てもらっている藤岡佑介騎手から花束を受け取った。初騎乗は２０２４年３月の小倉２Ｒで２着。１６戦目の同２３日・中京６Ｒで初勝利を