◇セ・リーグ巨人9―8DeNA（2025年9月27日横浜）巨人は終盤に驚異的な粘りを見せて2位DeNAに大逆転勝ち。連敗を3で止めてこの日の3位確定を阻止し、逆転2位浮上へ一縷の望みを残した。DeNAとの今季対戦成績はこれで15勝9敗1分け。DeNA戦は8月23日（東京D）以来の白星で、連敗を4で止めた。右膝痛から復帰し、8月2日のDeNA戦（東京D）以来56日ぶりの1軍登板となった先発左腕・グリフィンが2回4安打4失点KO。5番に入って