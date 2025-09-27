◇セ・リーグ巨人9―8DeNA（2025年9月27日横浜）巨人の新守護神、ライデル・マルティネス投手（28＝キューバ）が27日のDeNA戦（横浜）で今季56度目のリリーフ登板。15試合連続セーブでリーグ最多タイの今季45セーブ目（3勝2敗3ホールド）を挙げ、1998年に佐々木主浩（横浜）が記録した数字に並ぶとともに2005年岩瀬仁紀（中日）、2007年藤川球児（阪神）がマークしたシーズン46セーブのセ・リーグ記録に王手をかけた。