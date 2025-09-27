◇明治安田J1リーグ第32節町田1―0岡山（2025年9月27日町田GIONスタジアム）FC町田ゼルビアは岡山との接戦を1―0で制し、5試合ぶりの白星を挙げた。0―0で迎えた試合終了間際だった。MF下田の右クロスからFW呉世勲（オ・セフン）が折り返し、最後はDF昌子が頭で押し込んだ。守備はDF岡村とDF菊池を負傷離脱で欠く中、DF昌子、DF中山、DFドレシェビッチの3バックを中心にリーグ戦4試合ぶりの無失点。粘り強い守備で流れ