今年で104回目を迎える全国高校サッカー選手権大会の出場権をかけた富山県大会がきょう、開幕しました。今年の富山県大会には、35チームが参加していて、きょうは、県内の3つの会場で1回戦と2回戦の一部のあわせて8試合が行われました。このうちオリバースポーツフィールド射水では、午前9時から富山西と福岡、高岡と富山の試合が行われ、選手たちが熱戦を繰り広げました。きょうの試合結果です。1