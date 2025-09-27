◇プロ野球セ・リーグ 巨人9ｰ8DeNA（27日、横浜スタジアム）巨人がDeNAに逆転勝利し、2位でのクライマックスシリーズ進出に望みをつなげました。巨人は先発のグリフィン投手が桑原将志選手に2ランホームランを浴びるなど2回4失点で降板します。3回に1点を返しますがそのウラ、2番手・西舘勇陽投手が佐野恵太選手にソロホームラン。4回にも失点し1ｰ6とされました。打線は7回に1、3塁のチャンスで代打・オコエ瑠偉選手がタイムリー、