全国のセブン-イレブンでは、秋の味覚を楽しめる「秋をほおばれ！」第2弾を、2025年9月30日から順次開始します。さつまいもや栗など旬の素材を使った多彩なスイーツ、冷凍食品を用意昨年も開催され好評だったという秋の祭典の第2弾が始まります。季節限定、今だけの食体験を楽しめる商品から、スイーツと冷凍食品をピックアップして紹介します。スイーツ・さつまいもこもっちりのシュー皮に濃厚なさつまいもクリームを詰め込みまし