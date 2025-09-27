Snow Manによるトラベルドキュメンタリー番組『旅するSnow Man - Traveling with Snow Man -』（日本テレビ系）のエピソード6が、明日9月28日16時25分より放送される。 （関連：【画像あり】ラウール＆向井康二が静岡へ、『旅するSnow Man』エピソード6場面カット） 今回は、Snow Manのラウールと向井康二に加え、“10番目のメンバー”としてAI風ロボ タビィと静岡を巡る旅をオンエア。