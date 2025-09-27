マカロニえんぴつの新曲「パープルスカイ」が、10月17日より放送開始のドラマ『コーチ』（テレビ東京系）の主題歌に起用される。 （関連：マカロニえんぴつ、初ワンマンの地・下北沢SHELTERに帰還ライブハウスに溢れた“ロックバンドの楽しさ”の原点） 唐沢寿明が主演を務める本作は、堂場瞬一による同名の警察小説が原作。警視庁人事二課所属の一見“冴えないおじさん”向井光太郎が、捜査に失敗し行き詰ま