9月28日放送の日本テレビ『ザ！鉄腕！DASH!!』は、DASH村25年目の米作り、全員で大奮闘SP。天敵イノシシから大事なコメを守るため、あらたな対策に奔走する。 ■波乱尽くしの米作りに、男たちが大奮闘 7月下旬、夏本番を迎えた福島県大玉村の棚田に、舞台の仕事で忙しかった松岡昌宏が4ヵ月ぶりに帰参。「楽しみにしてたからね」と、まずは森本慎太郎（SixTONES）と一緒に棚田を1枚ずつチェック。すると森本が「1枚目の新男米に