鹿島アントラーズは９月27日、J１第32節で名古屋グランパスと対戦。FWレオ・セアラが前半に無念の負傷交代となった。30歳のブラジル人FWは、１−０とリードして迎えた19分に追加点。ペナルティエリア中央から右足で決めて、今季18ゴール目を挙げる。 しかし24分に突然、自陣でピッチに座り込んでしまう。自ら交代を要求し、首を傾げる素振りを見せつつ担架でピッチを後に。26分に松村優太と代わって交代となった。ベ