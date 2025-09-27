韓国の街中でペットは入れるのに「50代以上男性の一人飲みお断り」の店が急増している、と朝鮮日報が紹介した。声が大きく、屋内での喫煙などで周囲に迷惑を掛けるが理由だ。今彼らを拒絶しているのは飲み屋だけではない。雇用率も50代は16カ月連続でマイナスを記録している。朝鮮日報が掲載したコラムによると、ソウル市内の地下鉄忠武路駅近くにあるミュージックバーの入り口に「50代以上男性の一人飲みお断り」と書かれた張り紙