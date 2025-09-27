クルマの魅力を知ってもらいクルマのファンになってもらおうというイベントが周南市で始まりました。やまぐちオールトヨタクルマフェスタは県内すべてのトヨタの販売店など6つの会社が合同で開催しました。若者の車離れが広がるなど自動車業界を取り巻く環境が厳しい中、車の魅力を体感してもらおうと開かれたこのイベント。ことしは「はたらくクルマ」をテーマにしたコーナーもあり、シミュレーシ