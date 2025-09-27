『週刊プレイボーイ』に登場する女性たちに「初グラビア」にまつわるエピソードや当時の想いを聞く連載、『初グラビア物語〜My First Gravure Story〜』。今回はアイドルグループ「シャルロット」の一ノ瀬瑠菜（いちのせ・るな）さんによる前編。一ノ瀬さんは小学校5年生の時に事務所に所属し、女優を目指し芸能活動を開始。2022年、高校1年生のときアイドルグループの一員となり、2023年には「シャルロット」として本格的に活動を