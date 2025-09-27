◇MLB パドレス7-4ダイヤモンドバックス(日本時間27日、ペトコ・パーク)パドレスのダルビッシュ有投手が日本時間27日、本拠地でのダイヤモンドバックス戦に先発。5回2失点で5勝目を挙げ、試合後に取材に応じました。ダルビッシュ投手は初回、1アウトから2番マルテ選手に初球の直球を右中間スタンドに運ばれ、先制のソロ本塁打を被弾。続く2回は無失点に抑えるも、3回に1アウトから9番マッカーシー選手にソロ本塁打を浴び、追加点を