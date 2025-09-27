サンマの水揚げが盛んな北海道根室市で２７日、恒例の「根室さんま祭り」が始まった。会場の根室港には全国から約１万１０００人が詰めかけ、炭火焼きの香ばしい匂いが漂う中、秋の味覚を楽しんだ。２８日まで。市内の花咲港で水揚げされた計６・１トンのサンマを用意。群馬県渋川市から訪れた男性（８６）は「久しぶりに大きく脂の乗ったサンマで、大漁だった頃を思い出すね」とほおばっていた。花咲港はサンマ水揚げ１５年