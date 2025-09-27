長野市戸隠ではけさ早く、農作業中の78歳の女性がクマに襲われ、けがをしました。家族によりますと、女性は午前6時前、畑にあるトマト栽培用のハウスから出てきた親子のクマと鉢合わせになりました。逃げようとした女性に親グマが覆いかぶさってきたということで、顔や腕を引っかかれてけがをしました。命に別状はないということです。近所に住む人「55年くらい住んでいるが、まさかってね」猟友会などが捜索しましたがクマは見つ