新潟県南魚沼市できょう午前9時半ごろ、釣りをしていた埼玉県の70代の男性が河川敷でクマに襲われました。警察によりますと、男性は頭をかまれ、腕や顎をひっかかれるなどしてけがをしましたが、命に別状はありません。クマは体長1メートルほどで、男性が押し返すと逃げていったということです。けがの様子を見た人「額の所にちょっとくぼみができるくらい。それでもう、体中、血で…」男性は、「歩いていたら茂みから、突然クマが