和歌山市で2歳の娘に暴行を加えて治療などを受けさせずに死亡させたとして両親が逮捕された事件で、両親が「虐待が疑われることを恐れ、病院に連れて行かなかった」と話していることが警察への取材で分かりました。平晴流容疑者（26）と妻の菜々美容疑者（26）は、去年秋ごろから今年7月にかけて、当時住んでいた自宅で2歳の長女・流菜ちゃんに日常的に暴行を加え、治療を受けさせずに死亡させた疑いできのう逮捕され、きょう送検