西から伸びる前線の影響で、天気は下り坂です。九州は午前中から雨の所があり、四国・中国・近畿も、午後は次第に雨が降り出すでしょう。東海や関東、北陸は、日中、日差しも出ますが夜は遅い時間ほど雨の範囲が広がりそうです。北日本は、あさってに日付が変わるころから、天気が崩れる見込みです。あすの気温です。あす朝は、けさより冷える所が多いでしょう。日中の気温は、きょうと同じくらいか高く、大阪や名古屋、金沢は真夏