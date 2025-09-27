西日本初となるプロアイスホッケークラブ「スターズ神戸」から、外崎慶監督と主将・青山大基選手が、このたび、ラジオ番組に出演。9月6日（土）に開幕した『アジアリーグアイスホッケー2025−2026シーズン』への意気込みを語った。写真左から、近藤夏子（シンガーソングライター）、「スターズ神戸」外崎慶監督、キャプテン・青山大基選手、タケモトコウジ（ラジオDJ）チームの前身は、1994年に甲南大学体育会アイスホッケー部