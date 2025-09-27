女子1万メートルで9位のローレン・ライアン国立競技場で行われた陸上の世界選手権東京大会は、9日間の熱戦を終えて21日に幕を閉じた。東京に集結した世界の超人たちは、競技場外も堪能。オーストラリアの女子長距離ランナーが「カオス」と驚いた場所とは──。南半球からやってきたローレン・ライアンは大会初日の13日、女子1万メートルに出場。31分27秒78で入賞ラインにあと一歩に迫る9位に入った。2023年のオーストラリア