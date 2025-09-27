なんばパークス（大阪市浪速区）6階に9月25日、「スターバックス コーヒー なんばパークス6階店」がオープンした。 同店は、「越谷イオンレイクタウン mori 3階店」「イオンモール大日3階 SHIBANIWA店」に続く、全国で3店舗目となる「子どもも家族も楽しい」ファミリーフレンドリー店舗。12歳以下を対象にした専用メニュー「キッズ フラペチーノ」3種を用意