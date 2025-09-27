◆大相撲秋場所１４日目（２７日・両国国技館）新小結・安青錦（安治川）は、東前頭４枚目・平戸海（境川）をはたき込み、１１勝目を挙げた。これで、新入幕から４場所連続で１１勝とした。前日には、戦後初の４場所連続２桁勝利を達成していた。初顔の相手に突っ張られ後退したが、土俵際から逆襲し、落ち着いてはたき、白星とした。大関昇進の目安は、三役３場所で計３３勝。今場所はそのスタートとなるが、着実に勝ち星を積