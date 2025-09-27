◆関西学生アメリカンフットボールリーグ１部▽第４節神戸大２１―１０同大（２７日・ＭＫタクシーフィールドエキスポ）第１クオーター（Ｑ）は両チーム無得点と拮抗（きっこう）した試合だったが、第２Ｑに同大が動いた。今季開幕３連敗中の同大が第２Ｑ２分４０秒、ＱＢ仲田健人（１年）＝佼成学園＝からＴＥ脇田士憧（しどう、４年）＝同志社香里＝へ約３５ヤードのパスが通り、先制のタッチダウン（ＴＤ）を奪った。同大