◆大相撲秋場所１４日目（２７日・両国国技館）優勝は千秋楽の横綱決戦に持ち越された。横綱・大の里（二所ノ関）は、対戦相手の大関・琴桜（佐渡ケ嶽）がこの日から休場し不戦勝、１３勝１敗とした。ただ一人、２敗で追っていた横綱・豊昇龍（立浪）が結びで、関脇・若隆景（荒汐）に勝ち、１差で千秋楽に両横綱が、横綱初Ｖをかけて、激突することになった。大の里が勝てば、５度目の賜杯。豊昇龍が勝てば、優勝決定戦に持ち