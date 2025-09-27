「やらない理由どこにある？簡単にしかも大幅節税できる役員賞与の決め方について解説します。」と題した動画で、脱・税理士の菅原氏が登場。事前確定届出給与の「否認リスク」を、視聴者から寄せられた実務的な疑問を起点に整理した。 冒頭で菅原氏は、支給できなかった役員賞与について「法人は利益課税、個人は受け取っていないのに課税」という二重の負担が生じ得る点を取り上げ、税務上の見立てとその回避の考え方を明快に