俳優の唐沢寿明が主演を務めるテレ東ドラマ9『コーチ』（10月17日スタート毎週金曜後9：00）のメインビジュアルが、27日に解禁された。【画像】『コーチ』の出演者原作は、元新聞記者ならではのリアリティーある描写でベストセラーを多数生み出している堂場瞬一氏による警察小説『コーチ』（創元推理文庫）。捜査に失敗し、行き詰まり、逃げ出したくなっている若手刑事たち。そこに現れた“冴えないおじさん”向井光太郎。