「ガリガリのライギョは生きエビを食べることができるのか？【やせすぎ雷魚11日目】」と題した最新動画で、YouTubeクリエイター・真釣ちゃんねるが、飼育中の激やせした雷魚の現状と劇的な食欲回復の様子を公開した。動画の冒頭、真釣ちゃんねるは「痩せすぎ雷魚太らせ計画」というテーマで、雷魚が目の異常で餌がうまく取れず極端にやせ細っていたこと、視力低下が一因と推察する様子を説明。「ほっぺたのお肉のえぐ