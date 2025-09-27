「SUNTORY将棋オールスター東西対抗戦2025」の関西予選Bブロックが9月27日、大阪府高槻市の関西将棋会館で行われ、決勝戦で久保利明九段（50）が谷川浩司十七世名人（63）に84手で勝利した。この結果、久保九段は2年ぶり2度目となる西軍入りを決めた。【映像】総手数は297手！準々決勝の久保九段-菅井八段戦ベテラン勢が躍進した関西Bブロックを制したのは、振り飛車党の第一人者・久保九段だった。久保九段は2回戦から登場