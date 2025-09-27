「阪神３−５中日」（２７日、甲子園球場）阪神は終盤の追い上げるも及ばず、接戦を落とした。自身３年連続２桁勝利を目指した大竹が、踏ん張れなかった。５回までは、二塁すら踏ませない完璧な投球。しかし、０−０の六回に暗転した。先頭の山本に先制のソロを被弾。さらに１死一、二塁から細川に痛恨の３ランを浴びた。勝利投手の権利を得るため続投した左腕。ただ、味方が１点差に詰め寄った直後の八回、１死二、三塁か