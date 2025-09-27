拾ったごみの量や種類を競う、ごみ拾いをスポーツとして楽しむイベントが富山市で行われました。「ごみ拾いはー？」「スポーツだー！」きょう富山駅周辺で行われたのはごみ拾いをスポーツとして楽しむイベント「北日本物産 LIVICPresents スポGOMI2025」です。スポGOMIは拾ったごみの種類や量でポイントを競う日本発祥のエコスポーツです。きょうは北日本放送の主催で19チーム78人の参