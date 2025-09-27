れいわ新選組の山本太郎代表がきょう高岡市を訪れ、県内の衆院選の小選挙区で候補者擁立を目指す考えを示しました。れいわ新選組・山本代表「富山県ってやっぱり自民党強いですよね、保守王国みたいな。そんな中でれいわの旗を揚げていく必要があると思ってます」きょう、高岡市内で行われたれいわ新選組の集会で山本代表は国政選挙と地方議会議員選挙で富山県でも候補者の擁立を目指す考えを示しました。また富山を「なかなか票が