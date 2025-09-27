9月27日からハイブ長岡で始まった「みんなの防災フェア」。地震の揺れを体感できる「起震車」や、災害で電話が繋がりにくいときに使用できる「伝言ダイヤル」。体験型の展示などを通じて、防災への意識を高めてもらおうと2012年から開催されています。地震や豪雨など大きな被害をもたらす自然災害が県内でも発生する中、参加者は備えの大切さを感じていました。「フェア」は28日も開かれます。