遊技業のシルバーバック・ＳＢは大雨被災地への復興支援として県に義援金200万円を贈りました。シルバーバック・ＳＢでは、熊本地震や2020年7月豪雨などでも義援金を贈っていて、今も、店舗での募金活動を続けています。 ■シルバーバック・ＳＢ森岡 修さん「今後も地域のためにできることは積極的に会社として取り組んでいきたいと考えています」