◆第５９回スプリンターズＳ・Ｇ１（９月２８日、中山競馬場・芝１２００メートル）＝９月２７日、中山競馬場昨年は前半３ハロン３２秒１のハイペースで逃げて８着のピューロマジック（牝４歳、栗東・安田翔伍厩舎、父アジアエクスプレス）は、１６時２７分に中山競馬場に到着した。仲本厩務員は「海外を経験しておとなしくなりました。渋滞があってものんびりボーッとしていて、海外に行った馬は違うなと思いましたよ」と輸送