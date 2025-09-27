◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３２節町田―岡山（２７日・Ｇスタ）Ｊ１岡山に相次ぐアクシデントが起こった。まずは前半２９分、ボランチで先発したＭＦ田部井涼が相手のオフサイドの際にバツ印を自ら掲げた。右太もも裏を気にするそぶりを見せてピッチ上に座り込むと、メディカルの確認を経てから同３１分にそのまま担架で運ばれてＭＦ神谷優太と交代した。さらに後半１３分にはＤＦ鈴木喜丈が左足を伸ばしながら痛みを訴えた