森林の保全と防災について学ぶイベントが広島市で開かれ、親子づれが参加しました。■間伐ノイズ広島市東区で開かれたこのイベントは、森林の保全が防災に果たす役割を学ぶもので、広島テレビが開きました。小学生と保護者24人が参加し、森の木の一部を伐採することで周囲の木の成長を促す「間伐」に挑戦しました。■気が倒れるノイズ■子ども「大変だったけど楽しかった。（森が）元気になって土砂崩れとかがなくなったらいい」参