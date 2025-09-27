◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神３―５中日（２７日・甲子園）阪神が最大４点差をひっくり返せず、竜に敗れた。先発の大竹は勝てば３年連続２ケタ勝利に到達する一戦で、８回１０安打５失点で今季４敗目。序盤から緩急を駆使した投球で凡打の山を築いていったが、０―０で迎えた６回に暗転した。先頭・山本に左翼ポール際へ先制ソロを献上。その後に１死一、二塁とピンチを広げ、細川に左翼スタンドへ３ランを打たれた。打線は４