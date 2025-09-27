広島県知事選挙に立候補を表明している前副知事の横田美香氏が事務所を開き、本格始動です。広島市中区に開設した事務所には、湯崎知事や県議会の中本議長のほか、県議会の主要3会派の関係者らが集まりました。前副知事の横田美香氏は、県知事選挙に無所属での立候補を表明しています。事務所も構え本格始動です。■横田美香氏「私がこれまで培ってきた色々な経験をしっかりといかして貢献していきたい」現時点で、横田氏のほかに