陸上自衛隊とアメリカ海兵隊などによる共同訓練「レゾリュート・ドラゴン25」の終了式が25日、熊本市の健軍駐屯地で開かれました。 5回目となる訓練には過去最大規模となる日米あわせて約1万9000人が参加。日本からは8道県の部隊が参加し、共同の射撃訓練などを実施しました。